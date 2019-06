Enea Ironman 70.3. Gwiazda nr 1 światowego triathlonu wystartuje w Gdyni!

Jan Frodeno, mistrz olimpijski i dwukrotny mistrz świata Ironman wystartuje w tegorocznej edycji Enea Ironman 70.3 Gdynia. Niemiec jest uznawany za największą gwiazdę światowego triathlonu.

Jan Frodeno to najbardziej utytułowany triathlonista w historii. Na swoim koncie ma zwycięstwa w najważniejszych imprezach na wszystkich dystansach, w tym złoto olimpijskie z Pekinu (2008), dwa tytuły mistrza świata Ironman (2015 i 2016) oraz dwa zwycięstwa w mistrzostwach świata Ironman 70.3 (2015, 2018). Jest także rekordzistą świata na pełnym dystansie. W 2016 roku, dystans 3,8 km pływania, 180 km na rowerze i 42,2 km biegu pokonał w czasie 7 godzin 35 minut i 39 sekund.

- Sprowadzenie Jana Frodeno do Polski było jednym z naszych marzeń - mówi Michał Drelich, dyrektor zarządzający agencji Sport Evolution, która jest wyłącznym licencjobiorcą marki Ironman w Polsce. - Jan to człowiek-instytucja, który ma liczne grono fanów na całym świecie, także w naszym kraju. Myślę, że dla wszystkich sympatyków triathlonu to będzie ekscytujące spotkanie. Dla nas to potwierdzenie, że Enea Ironman 70.3 Gdynia jest dziś zaliczana do grona najlepszych i najbardziej prestiżowych imprez triathlonowych na świecie. W Gdyni gościliśmy już tak wybitnych sportowców jak Andreas Raelert, Mirinda Carfrae, Timothy O'Donnell, a także niezrównaną Danielę Ryf, która ustanowiła w Polsce najlepszy wynik zawodów Ironman 70.3 w historii. Teraz do tego grona dołącza Jan Frodeno - dodaje.

Ekscytacji związanej z udziałem w Enea Ironman 70.3 Gdynia nie kryje też sam zawodnik.

- Słyszałem wiele dobrego o zawodach w Gdyni i atmosferze wielkiego sportowego święta, jaką tworzą polscy kibice. Nie mogę się już doczekać przyjazdu do Polski, startu w wyścigu i spotkania z polską rodziną triathlonową - mówi Jan Frodeno.



Enea Ironman 70.3 Gdynia to jedna z największych imprez triathlonowych w Europie, od kilku lat przyciągająca nie tylko 4 tysiące amatorów triathlonu, ale też znane osobistości ze świata polskiego show-biznesu oraz najlepszych triathlonistów na świecie. Pływanie w Zatoce Gdańskiej, malownicza i wymagająca trasa kolarska po Kaszubach, a także niezwykle głośny doping kibiców na poprowadzonej w centrum miasta trasie biegowej, to kluczowe wyróżniki imprezy. Jeśli dodamy do tego spektakularną metę, zlokalizowaną na gdyńskiej plaży, nie sposób dziwić się, że gdyńska "połówka" przyciąga zawodników z całego świata.