Rekabi, która podczas mistrzostw Azji we wspinaczce sportowej w Korei Południowej wystartowała bez hidżabu, przez moment była uznawana za zaginioną. Media pisały, że została aresztowana i przewieziona do Iranu, gdzie miała trafić do więzienia.

Elnaza Rekabi wróciła do Iranu

Potem w mediach społecznościowych pojawiło się jej oświadczenie, w którym można było przeczytać, że hidżab spadł jej z głowy przez przypadek i nie planowała wywoływać takiego zamieszania. Przekazała też, że wraca do domu wraz z całą ekipą zgodnie z planem.

Czytaj także: Iranka ukarana przez brak hidżabu?

Reklama

Jednak część obserwatorów uważała, że oświadczenie wygląda jakby było pisane pod przymusem. Zresztą w przeszłości zdarzało się już, że Iran wywierał presję na sportsmenkach, by wydały podobne oświadczenia, dlatego część z nich postanowiła już nie wracać. Elnaza Rekabi wróciła jednak do kraju, gdzie na lotnisku witały ją tłumy.

Na nagraniach, udostępnionych w mediach społecznościowych, faktycznie widzimy mnóstw osób czekających na przylot Rekabi, którą witano okrzykami "Bohaterka". Cały czas jednak nie jest znana jej przyszłość.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kamil Bortniczuk - o ważności dyplomacji sportowej. Najważniejsza jest konsekwencja. WIDEO INTERIA.TV

Masowe protesty kobiet w Iranie

Od rewolucji islamskiej w 1979 roku hidżab dla kobiet w Iranie jest obowiązkowym nakryciem głowy. Reprezentantki tego kraju startujące za granicą również muszą nosić hidżab. Fakt, że Rekabi wystartowała bez niego, może mieć związek z masowymi protestami kobiet w Iranie, które rozpoczęły się po śmierci Mahsy Amini, która zmarła po przewiezieniu na komisariat przez policję ds. moralności. Zatrzymano ją za nieprawdiłowo założony hidżab.

Protesty trwają od połowy września i przynoszą niestety śmiertelne żniwo. Pojawiają się informacje o śmierci nawet kilkuset osób. Masowe zrzucanie hidżabów przez kobiety spotkało się z bardzo ostrą reakcję władz.

Jak przekonują eksperci, hidżab był tylko pretekstem, bo Irańczycy mają już dość życia pod rządami Rady Strażników i ajatollaha Alego Chameneiego. Do tego doszedł kryzys ekonomiczny, z którym od dawna boryka się ten obłożony sankcjami kraj. Te protesty są największe od fali demonstracji z 2009 roku.