Ekstraliga rugby. Emocjonujące derby Mazowsza

Emocjonujące były sobotnie derby Mazowsza, które rozegrano w Warszawie. Tamtejsza Skra pokonała Orkan Sochaczew 29:17 i ponownie jest wiceliderem ekstraligi rugby.

Drużyna ze stolicy Polski zapewniła sobie zwycięstwo za pięć punktów (z bonusem) dopiero w doliczonym czasie gry. Po rozegraniu młyna nieoczekiwanie piłka trafiła do Jędrka Nowickiego, a ten popisał się skuteczną szarżą. Po podwyższeniu Skra prowadziła 29:10. Zespół z Sochaczewa, chociaż miał już tylko teoretycznie szanse na wywalczenie chociażby punktu do tabeli, to ruszył do zdecydowanego ataku. W efekcie zdołał jeszcze zmniejszyć rozmiary porażki.

Ciekawie było też w stolicy Małopolski. Juvenia długo prowadziła, ale ostatecznie zwycięstwo odniósł zespół Edach Budowlani Lublin. "Smoki" zdołały zdobyć tylko punkt bonusowy, za nikłą porażkę (17:20). Krakowianie zdecydowali się na zaskakujący ruch, przeciwko lublinianom zagrał ich trener Konrad Jarosz.

Nie było niespodzianki w Gdańsku ani w Siedlcach. W meczach tam rozegranych wygrały, odpowiednio, Lechia i Awenta Pogoń.

Ze względu na stwierdzenie przypadków wirusa SARS-CoV-2 w Master Pharm Rugby Łódź przełożono wyjazdowy pojedynek łodzian z Ogniwem Sopot.

Wyniki meczów 11. kolejki:

2021-03-27:

Awenta Pogoń Siedlce - Arka Gdynia 42:8 (7:3)

Juvenia Kraków - Edach Budowlani Lublin 17:20 (10:3)

Lechia Gdańsk - Sparta Jarocin 33:21 (21:13)

Skra Warszawa - Orkan Sochaczew 29:17 (15:7)

Ogniwo Sopot - Master Pharm Rugby Łódź - mecz przełożony

Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, małe punkty, punkty, punkty bonusowe, różnica):

1. Ogniwo Sopot 9 9 0 0 333:117 43 (7) +216

2. Skra Warszawa 10 8 0 2 322:202 37 (7) +120

3. Master Pharm Rugby Łódź 10 7 1 2 336:155 37 (7) +181

4. Awenta Pogoń Siedlce 11 6 1 4 346:225 34 (8) +121

5. Edach Budowlani Lublin 10 5 0 5 259:253 26 (6) +6

6. Lechia Gdańsk 10 5 0 5 247:232 25 (5) +15

7. Orkan Sochaczew 11 4 1 6 235:276 23 (5) -41

8. Arka Gdynia 11 4 0 7 268:338 19 (4) -70

9. Juvenia Kraków 11 2 1 8 167:303 13 (3) -136

10. Sparta Jarocin 11 0 0 11 155:567 0 (1) -412

Mecze w następnej, 12. kolejce spotkań (2021-04-10/11):

Arka Gdynia - Juvenia Kraków

Edach Budowlani Lublin - Skra Warszawa

Master Pharm Rugby Łódź - Awenta Pogoń Siedlce

Orkan Sochaczew - Lechia Gdańsk

Sparta Jarocin - Ogniwo Sopot

Autor: Rafał Czerkawski

rcz/ krys/

