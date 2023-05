Nie są to małe nazwiska, bowiem Władysław Łarin i Maksym Chramcow to przecież mistrzowie olimpijscy ostatnich igrzysk w Tokio. A zatem bez wahania można powiedzieć, że to ikony sportu w Rosji i z pewnością jedne z największych gwiazd w taekwondo. A jednak nie wezmą udziału w mistrzostwach świata w Baku, gdyż zostały odrzucone ich wnioski o udział w zawodach, które wypełnili jako sportowcy neutralni.

Powodem jest wykazanie dwóm rosyjskim mistrzom olimpijskim udział w rosyjskiej propagandzie wspierającej agresję na Ukrainę i otwarte poparcie wojny. A zachowanie neutralności wobec wojny w Ukrainie było warunkiem koniecznym do zakwalifikowania zawodników rosyjskich jako neutralnych i dołączenia ich do rywalizacji. W wypadku Władysława Łarina i Maksyma Chramcowa wnioski zostały odrzucone.

Zasady MKOl są jasne - trzeba być zweryfikowanym

Światowa Federacja Taekwondo należy do tych federacji sportowych, które zastosowały się do zaleceń Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i zniosła bezwzględny zakaz startu dla Rosjan. Jednocześnie wprowadziła w życie dyrektywy MKOl mówiące o tym, że sportowcy rosyjscy mogą startować jako neutralni, o ile nie są żołnierzami dokonującymi zbrodni w Ukrainie i nie wspierają propagandy Putina oraz nie wspierają wojny. Chramcow i Łarin tych kryteriów nie spełnili.

Do mistrzostw świata zakwalifikowano 23 neutralnych sportowców - 14 z paszportami rosyjskimi i dziewięciu z białoruskimi. Warunkiem była weryfikacja oraz podpisanie deklaracji zobowiązującej do pełnego przestrzegania warunków udziału w Baku. Nie było w tej deklaracji potępienia wojny, za co w Rosji może grozić proces karny. Uczestnicy podpisywali jedynie zobowiązanie do przestrzegania zasad udziału w mistrzostwach. W tym gronie dopuszczonych do startu znalazły się np.: srebrna medalistka olimpijska Tatiana Minina i brązowy medalista Michaił Artamonow.