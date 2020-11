Dustin Johnson wygrał golfowy US Masters w Auguście

Amerykanin Dustin Johnson wygrał trzeci i ostatni tegoroczny wielkoszlemowy turniej golfowy - US Masters w Auguście. To jego drugi tytuł w zawodach tej rangi, w 2016 roku triumfował w US Open.

36-letni Johnson do zaliczenia wszystkich dołków potrzebował 268 uderzeń, co jest rekordem turnieju. Za zwycięstwo otrzymał ponad dwa miliony dolarów.

Drugie współdzielone miejsce z wynikiem 273 uderzeń zajęli Im Sung-jae z Korei Południowej oraz Australijczyk Cameron Smith.



Pierwotnie turniej miał się odbyć w kwietniu, ale na przeszkodzie stanęła pandemia koronawirusa. Z jej powodu definitywnie odwołano wielkoszlemowy British Open. W sierpniu PGA Championship wygrał Amerykanin Collin Morikawa, a we wrześniu w US Open triumfował jego rodak Bryson DeChambeau.