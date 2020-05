Przed startem opóźnionego sezonu DTM na torze Nürburgring odbędą się oficjalny testy, poinformowała firma ITR, organizator cyklu. Zaplanowano je w dniach 8-11 czerwca. W tym roku w kierowcą serii jest Robert Kubica.

Epidemia koronawirusa spowodowała, że DTM na razie nie ruszył. Jest jednak dobra informacja. Na początku czerwca wszystkie zespoły odbędą testy na Nürburgringu. Oczywiście zostaną zachowane środki bezpieczeństwa - odpowiednie odległości, ograniczenie liczby osób i codzienne badanie symptomów COVID-19.



Testy na Nürburgringu zastąpią pierwotnie planowane w marcu najpierw na Monzie, a potem na Hockenheim.



"Przy cierpliwości i ciężkiej pracy, przygotowania do nowego sezonu DTM nabrały tempa - również dzięki czerwcowemu testowi na Nürburgringu. Jesteśmy niesamowicie wdzięczni wszystkim na torze za przygotowanie infrastruktury, która pozwoli nam na testy. Będzie to dla nas kolejny krok. Jestem przekonany, że będziemy w stanie rozegrać ekscytujące wyścigi w 2020 roku i że niebawem opublikujemy nowy kalendarz, dostosowany do nowej rzeczywistości" - powiedział Marcel Mohaupt, dyrektor zarządzający ITR.

Kubica w serii DTM będzie jeździł w zespole Orlen Team Art.