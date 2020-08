Robert Kubica (MW Orlen Team Art) zajął 13. miejsce w sobotnim wyścigu serii DTM (Deutsche Tourenwagen Masters) na niemieckim Lausitzringu. Wygrał, po raz trzeci w sezonie, Szwajcar Nico Mueller (Audi Sport Team Abt Sportsline).

Kubica był ostatnim kierowcą, który zjeżdżał na jedną przymusową wymianę opon. Opóźnienie w tej kwestii spowodowało, że Polak w pewnym momencie zajmował nawet piątą pozycję. Zniszczone opony nie powalały mu jednak osiągać dobrych czasów, więc zaczęli wyprzedzać go kierowcy, którzy już zmienili ogumienie.



W końcu Kubica zjechał do boksu na 27. okrążeniu, co musiało zakończyć się dużym spadkiem. Ostatecznie Polak zajął 13. miejsce, najlepsze w dotychczasowych występach w serii DTM (na Spa-Francorchamps zajmował dwa razy 14. pozycję).



Na początku wyścigu Kubica zrobił obrót wokół własnej osi po potrąceniu przez jednego z rywali.

Po raz trzeci z rzędu w tym sezonie zwyciężył Szwajcar Mueller. Drugie miejsce zajął reprezentant Republiki Południowej Afryki Sheldon van der Linde (BMW Team RBM), a podium uzupełnił Holender Robin Frijns (Audi Sport Team Abt Sportsline).



Mueller odniósł trzecie z rzędu zwycięstwo w sezonie, choć w drugim wyścigu na Spa nie stanął na najwyższym podium. Tam triumfował Niemiec Rene Rast (Audi), ale otrzymał karę 10 s za niezgodne w przepisami zachowanie na torze i spadł na trzecie miejsce, a wygrana przypadła Muellerowi, którzy na torze był drugi.



W klasyfikacji generalnej prowadzi Mueller. Następny wyścig - w niedzielę. Początek o 13.33. Transmisje w Eleven Sports i Super Polsacie.