Drugi dzień Festiwalu Biegowego. Rywalizacja sportowa i nie tylko!

Ale Festiwal Biegowy , to nie tylko biegi! Równolegle do rywalizacji sportowych na terenie miasteczka biegowego odbywają się również zawody kulinarne! W ramach Festiwalu Smaków Sądecczyzny na stoiskach Kół Gospodyń Wiejskich można było spróbować regionalnych dań przyrządzonych zgodnie z tradycyjną recepturą przekazywaną w rodzinach z pokolenia na pokolenie. Grochówka, kwaśnica, chleb ze smalcem, placek pasterski z boczkiem i podsmażoną cebulką albo z masłem i bryndzą to tylko niektóre z serwowanych przysmaków. Jednak pierwsze miejsce na tradycyjną potrawę sądecką jury Festiwalu Smaku przyznało w sobotę Kołu Gospodyń Wiejskich w Czarnym Potoku , które zaserwowały indyka marynowanego w cydrze z ziołami z dodatkiem jabłka faszerowanego czerwoną kapustą i śliwką suszoną.

Drugi dzień Festiwalu Biegowego. Sportowa rywalizacja dla dorosłych i dla dzieci

W największym namiocie Miasteczka Biegowego trwa III Festiwal Lachów i Górali Europy Karpat. Przepiękne występy zespołów regionalnych słuchają i oklaskują tłumy ludzi, które przyszły na piwniczańskie Nakło, by zobaczyć wyjątkowy i niepowtarzalny folklor. "Wszyscy już od kilku lat obserwujemy, że folklor staje się równoprawnym produktem turystycznym, coraz częściej stawianym przez przyjezdnych na równi z infrastrukturą rekreacyjną i bazą noclegową. Takie imprezy jak festiwal są tego najlepszym dowodem. Nasze zespoły regionalne, począwszy od Doliny Popradu a skończywszy na tych mniejszych, zyskały nie tylko doskonałą okazję do prezentacji - i to w wyjątkowym gronie kilkudziesięciu innych zespołów, czołówki lachowsko-góralskiej - swoich umiejętności, warsztatu i osiągnięć, ale też możliwość do praktycznej wymiany doświadczeń