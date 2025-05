Klaudia Zwolińska skryła twarz w dłoniach. Wywrotka i zgubione wiosło Mateusz Polaczyka

W finale K-1 bardzo dobrze radził sobie Mateusz Polaczyk . Wtedy jednak wydarzyło się coś, co jest rzadkością w tym sporcie, ale jednak się zdarza. Nasz medalista wielkich imprez nie tylko wywrócił się, zaliczając "eskimoskę", ale do tego zgubił wiosło. Ostatecznie zajął 12. miejsce.

- Trzeba zawsze liczyć na swoje umiejętności. Jeśli chodzi o przejazd, to wszystko było dobrze aż do drobnego błędu przy lewym podjeździe. Niestety dziś slalom wygląda tak, że decydują takie niuanse, wszyscy jeżdżą na żyletki. Uważam jednak, że mistrzostwa Europy i tak są dla mnie udane. Od dłuższego czasu prezentuję fajny, wysoki poziom, jest kolejny odhaczony finał. Teraz czas na chwilę przerwy i lecimy dalej, tym razem z Pucharem Świata - dodał.

Kacper Sztuba najbliżej medalu

- Na pewno z tych mistrzostw zapamiętamy cztery finały i to jest plus tej imprezy. Wiadomo, że być już w tym decydującym o medalach biegu to wielka sprawa i z tego się cieszymy. Równie dobrze wiemy, że każda z tych szans mogła się skończyć medalem i rozmawialibyśmy zupełnie inaczej. Teraz bierzemy to, co mamy. Jest to dla nas duża lekcja i bagaż doświadczeń, ale nie spuszczamy głów i pewnie wchodzimy w drugą część sezonu - podsumował Jakub Chojnowski, trener główny naszej kadry slalomowej.