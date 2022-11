Dramat irańskiego snookerzysty. "Włączam informacje i płaczę"

Snooker. Irański zawodnik szczerze opowiedział o swoich odczuciach na temat sytuacji w kraju

- Zawsze jestem z nimi. Gdy pojawiają się te wszystkie wiadomości, pytają mnie, czy widziałem, co dzieje się w Iranie. Oczywiście, że wiem, co dzieje się w moim kraju, ale co mogę zrobić jako młoda osoba? Czasem oglądam serwisy informacyjne i płaczę. To są moje siostry i moi bracia - stwierdził.