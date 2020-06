DMŚ w tenisie stołowym. Turniej w Korei Południowej na początku 2021 roku

​Komitet Wykonawczy Międzynarodowej Federacji Tenisa Stołowego (ITTF) zwróci się do gospodarzy drużynowych mistrzostw świata w Korei Południowej o przełożenie imprezy z jesieni na początek 2021 roku. To kolejna zmiana terminu tych zawodów z powodu pandemii.

Pierwotnie do rywalizacji w DMŚ w Korei Południowej (w mieście Busan) miało dojść w dniach 22-29 marca, ale uniemożliwił to rozprzestrzeniający się koronawirus. Turniej przełożono początkowo o trzy miesiące, a następnie na kolejny termin - od 27 września do 4 października.

Wszystko wskazuje na to, że tego ostatniego terminu również nie uda się utrzymać.

W czwartek odbyły się obrady Komitetu Wykonawczego ITTF, po których podjęto kilka decyzji. Przede wszystkim związanych z DMŚ w Azji.

"Komitet Wykonawczy zgodził się poprosić lokalny komitet organizacyjny z Busanu o poszukanie nowych terminów organizacji drużynowych mistrzostw Świata w tenisie stołowym Hana Bank 2020 we wczesnych miesiącach 2021 roku. Jest bowiem mało prawdopodobne, aby większość zespołów mogła podróżować do Korei Południowej we wrześniu 2020" - napisano w oświadczeniu na stronie federacji.

Jak dodano, po potwierdzeniu sytuacji w związku z DMŚ, a także z uwagi na przełożenie o rok igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich, ITTF w nadchodzących tygodniach dokona przeglądu swojego pierwotnego harmonogramu na 2021 rok.

Nie sprecyzowano na razie, co m.in. z zaplanowanymi na okres od 15 do 20 września tego roku indywidualnymi mistrzostwami Europy w Warszawie.

"Jeśli chodzi o kalendarz 2020, ITTF ma nadzieję, że zorganizuje w pełni otwarte turnieje międzynarodowe w ostatnim kwartale 2020 roku. ITTF bada także możliwość organizowania alternatywnych wydarzeń regionalnych i zaproszeniowych wcześniej w 2020 roku" - dodano.

Komitet Wykonawczy ITTF spotka się ponownie 23 czerwca i będzie "przekazywał dalsze informacje na temat wszystkich nadchodzących decyzji w związku z pandemią COVID-19".