9 czerwca 2019 roku Ortiz wraz ze znajomymi bawił się w jednym z barów w Santo Domingo, stolicy Republiki Dominikańskiej. Nagle do przybytku wszedł mężczyzna, który znienacka postrzelił "Big Papiego" - ten został wkrótce przeniesiony do najbliższego szpitala, gdzie przeszedł operację. Nazajutrz przetransportowano go do Bostonu, gdzie został poddany drugiemu zabiegowi.