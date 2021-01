Krzysztof Ratajski nie zdołał awansować do półfinału mistrzostw świata w darcie. Polak przegrał w 1/4 finału z Anglikiem Stephenem Buntingiem 3-5.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Prawda Futbolu. Marcin Lepa: Robert Lewandowski jest maniakiem przygotowanie fizycznego. Wideo INTERIA.TV

Polak rozpoczynał rywalizacje mistrzostw świata od drugiej rundy, ale ani w niej, ani w trzeciej rundzie nie przegrał choćby seta. W walce o ćwierćfinał czekał go bój z Gabrielem Clemensem. Po porywającym boju pokonał rywala 4-3 i wdarł się do najlepszej ósemki.

Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie

Reklama

Sprawdź!

Rywalem w walce o półfinał był Stephen Bunting, a "Polski Orzeł" uznawany był za faworyta. Pojedynku nie rozpoczął jednak najlepiej, wyraźnie ulegając w dwóch pierwszych setach. Nieco lepiej spisywał się w partii trzeciej, powoli odzyskując luz, którym imponował w poprzednich starciach, lecz to wciąż nie wystarczało. Przegrał i tym razem, a stan pojedynku wynosił już 0-3.



W secie czwartym Ratajski prowadził już w legach 2-0 i choć pozwolił się dogonić, ostatecznie udało mu się wygrać tę potyczkę i wrócił do gry. Niestety, set numer pięć padł łupem rywala (choć nasz zawodnik ponownie prowadził 2-0) i jasnym stało się, że aby marzyć o awansie do czwórki, Polak musi wygrać wszystkie pozostałe sety.



Udało mu się wygrać seta numer 6, doprowadzając do wyniku 2-4. Droga do końcowego sukcesu wciąż była daleka, lecz nasz zawodnik odzyskiwał rezon i triumfował także w kolejnym secie. Emocje odżywały, lecz niestety, wszystko jasne stało się w secie ósmym. Ten wygrał Anglik, ostatecznie zwyciężając w całym starciu 5-3.



-----------------------------------------------

Samochód 20-lecia na 20-lecie Interii!

ZAGŁOSUJ i wygraj ponad 20 000 złotych - kliknij

Zapraszamy do udziału w 5. edycji plebiscytu MotoAs. Wyjątkowej, bo związanej z 20-leciem Interii. Z tej okazji przedstawiamy 20 modeli samochodów, które budzą emocje, zachwycają swoim wyglądem oraz osiągami. Imponujący rozwój technologii nierzadko wprawia w zdumienie, a legendarne modele wzbudzają sentyment.

Bądź z nami! Oddaj głos i zdecyduj, który model jest prawdziwym MotoAsem!