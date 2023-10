Czegoś takiego jeszcze nie było. Polka przed historyczną szansą

Chociaż najważniejsze imprezy sezonu są już za nami, zawodnicy ani myślą odpuścić ostatni start w tym roku. Liczone podwójnie punkty w podparyskim Vaires-sur-Marne mogą przywrócić wielu z nich nadzieję na podium w pucharowym rankingu. Występ we Francji to także okazja do zaznajomienia się z torem, na którym za blisko dziesięć miesięcy slalomiści powalczą o medale igrzysk olimpijskich.