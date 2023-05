"Cudowne dziecko" i dramat w łazience. Od razu trafił "pod nóż"

Karlos Nasar to niezwykle utalentowany bułgarski sztangista, który urodził się w Paryżu. To właśnie w tym mieście za rok odbędą się igrzyska olimpijskie. Zawodnik chciał w stolicy Francji walczyć o złoty medal.

Dziwaczna kontuzja. Umywalka skaleczyła nogę gwiazdy

18-letni Nasar przybył do Sofii na ceremonię wręczenia nagród przez bułgarską minister sportu. Brał prysznic w hotelowej łazience i wtedy doszło do wypadku.

Lekarze twierdzą, że Nasar będzie potrzebował co najmniej sześciu miesięcy na powrót do zdrowia. W bułgarskiej federacji łudzą się, że nastąpi to znacznie wcześniej.

To "cudowne dziecko"

Naser, który w czasie ME w Erywaniu, sięgnął po złoto w kategorii do 89 kg i pobił dwa rekordy świata, jest na razie liderem olimpijskiego rankingu. O kwalifikację raczej nie musi się martwić. O zdrowie już tak. To, czy zdąży się wykurować i przygotować do igrzysk w Paryżu, jest teraz wielką zagadką.