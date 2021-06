CSIO 5* w Sopocie. Brian Moggre triumfował w Grand Prix

Kolejne miejsca w najważniejszym indywidualnym konkursie całych zawodów (wysokość przeszkód 160 cm) wywalczyli rodaczka zwycięzcy Lucy Deslauriers na wałachu Hester oraz Belg Niels Bruynseels na klaczy Ilusionata van’t Meulenhof. Ci jeźdźcy otrzymali premie w wysokości odpowiednio 132 i 99 tys. złotych.

Rywalizowało 50 zawodników, a najwyższą lokatę z Polaków zajął Michał Kaźmierczak, który na klaczy Dame De Pique był 23. 36-letni reprezentant gospodarzy nie mógł jednak liczyć na finansową gratyfikację, bowiem takie nagrody przewidziano tylko dla 13 czołowych jeźdźców.

W pierwszym piątkowym konkursie o Puchar Porsche Centrum Sopot (wysokość przeszkód 140 cm, pula nagród 20 tys. zł) najlepszy okazał się Czech Kamil Papousek na klaczy Charlyn, drugi był Brazylijczyk Carlos Ribas na koniu Kartouzo van’t Kathof, a trzeci Uzbek Abdurachmon Abdullajew na wałachu Go Four It B.

Brian Moggre wygrał GP w Sopocie

Najlepszy z biało-czerwonych - Maksymilian Wechta na wałachu Number One - został sklasyfikowany na siódmej pozycji.

W sumie w Sopocie przewidziano 10 konkursów, z których trzy odbędą się w sobotę. Pierwszy o Puchar Biotaniqe (145 cm) zaplanowano o godz. 9, o 15 rozpocznie się konkurs o Puchar Energi Grupy Orlen (150 cm), a 120 minut później o Puchar Lotto (160 cm).

Zawody z cyklu CSIO goszczą w Sopocie po raz 23., a szósty raz z rzędu rozgrywane są w najwyższej randze pięciu gwiazdek.

