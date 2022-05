Co za występ! Polka pobiła własny rekord świata

Poprzedni rekord świata również należał do Polki. Aleksandra Mirosław ustanowiła go podczas igrzysk olimpijskich w Tokio, wynosił 6,84.

Zawody w Seulu to pierwsze poważne wyzwanie Mirosław, czwartej zawodniczki igrzysk olimpijskich w Tokio. Tam jednak startowała we wspinaczkowym wieloboju, a jej koronną konkurencją jest właśnie wspinaczka na szybkość. W Paryżu będzie już rozgrywana osobno i Polka wyrasta na główną faworytkę do złota.

W kwalifikacjach do zawodów w Seulu Mirosław zdecydowanie wygrała. Na drugim miejscu uplasowała się Desak Made Rita Kusuma Dewi z Indonezji, która uzyskała czas 7,15. W czołowej "10" uplasowały się jeszcze trzy Polki. Aleksandra Kałucka była piąta, tuż za nią znalazła się Patrycja Chudziak, a dziesiąta była Natalia Kałucka.