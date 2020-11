Champions Chess Tour. So lepszy od Carlsena w finale

Wesley So pokonał po dogrywce mistrza świata Magnusa Carlsena w finale turnieju online w szachach szybkich Skilling Open, pierwszym z cyklu Champions Chess Tour. Amerykanin popsuł Norwegowi przypadające w poniedziałek 30. urodziny.

Po remisie 2:2 w niedzielę, również podstawowa część rewanżowego meczu zakończyła się takim wynikiem. Tym razem obaj finaliści wygrali po jednej partii czarnymi, a dwie kolejne zremisowali.

O zwycięstwie w turnieju i zdobyciu 30 tys. dolarów premii decydowała dogrywka w partiach błyskawicznych (5 minut plus 3 sekundy).

Pierwszą wygrał białymi So. W drugiej Amerykanin popełnił błąd, który, wydawało się, może kosztować go porażkę. Mistrz świata nie potrafił jednak zrealizować przewagi. Pojedynek zakończył się remisem, co oznaczało zwycięstwo w turnieju 27-letniego Amerykanina pochodzącego z Filipin.

W pierwszej fazie Skilling Open, wśród 16 czołowych arcymistrzów świata, wystąpił najlepszy polski szachista Jan-Krzysztof Duda. Odniósł dwa zwycięstwa, zremisował pięć partii, osiem przegrał i z dorobkiem 4,5 pkt zajął ostatnie miejsce.

Cykl Champions Chess Tour składa się z dziesięciu turniejów szachów szybkich (tempo 15 minut plus 10 sekund po każdym ruchu na partię). W sześciu z nich, tzw. regular, wystartuje 16 zawodników, a pula nagród wynosi 100 tys. dol. (30 tys. dla zwycięzcy). W trzech, tzw. major, udział weźmie 12 graczy, a premie to 200 tys. (60 tys.). Turniej finałowy, w którym wystartuje 10 szachistów, wyłonionych z poprzednich imprez, ma do zaoferowania 300 tys. dol., w tym 100 tys. dla zwycięzcy.

Kolejna impreza, rangi major, odbędzie się na przełomie roku (26 grudnia - 3 stycznia). Cykl zakończy się 3 października 2021 i po raz pierwszy w historii wyłoni najlepszego zawodnika sezonu w rywalizacji online. (PAP)

