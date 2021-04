Champions Chess Tour. Remis Carlsena w pierwszym meczu ćwierćfinału

Norweg Magnus Carlsen zremisował z Tejmurem Radżabowem z Azerbejdżanu 2:2 w pierwszym ćwierćfinałowym meczu New in Chess Classic, piątego z cyklu turniejów online w szachach szybkich Champions Chess Tour z pulą nagród 100 tys. dolarów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szpilka o szachach: Fajna rozrywka, odskocznia od treningów (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Reklama

Wszystkie cztery partie rozstawionego z numerem 1 norweskiego mistrza świata, wicelidera cyklu z trzecim szachistą w tej klasyfikacji zakończyły się remisem.

Reklama

Z kolei w meczu Lewona Aroniana z Armenii z liderem cyklu CCT Amerykaninem Wesleyem So w każdym przypadku przyniosły rozstrzygnięcie - ten pierwszy wygrał 3:1.

W pozostałych pojedynkach 1/4 finału inny Amerykanin Hikaru Nakamura pokonał 2,5:1,5 Wietnamczyka Le Quang Liema, debiutującego w czołowej ósemce w cyklu, a najlepszy szachista Azerbejdżanu Szachrijar Mamiedjarow zwyciężył 17-letniego Irańczyka, startującego pod flagą FIDE Alirezę Firouzję 3:1, wygrywając zarówno białymi, jak i czarnymi, przy dwóch remisach.

W środę odbędą się mecze rewanżowe, które wyłonią czwórkę półfinalistów.

W pierwszej fazie turnieju New in Chess Classic w gronie 16 uczestników wystąpił najlepszy polski szachista Jan-Krzysztod Duda. Z dorobkiem 7 pkt w 15 rundach zajął 13. miejsce i nie zakwalifikował się do fazy pucharowej.

Meltwater Champions Chess Tour, czyli organizowana przez Play Magnus Group szachowa Liga Mistrzów, z sumą nagród 1,5 mln dolarów, składa się z 10 imprez rozgrywanych w kolejnych miesiącach.

W New Chess in Classic pula wynosi 100 tys. dolarów, a zwycięzca otrzyma 30 tys. Szachiści rywalizują w tempie 15 minut plus 10 sekund po każdym ruchu na partię. 16 uczestników rozegało najpierw w ciągu trzech dni 15 rund systemem każdy z każdym. Ośmiu najlepszych awansowało do fazy pucharowej, w której odbywają się dwudniowe mecze (cztery partie dziennie) - ćwierćfinałowe, półfinałowe i finał.

Cykl zakończy się 3 października 2021 i po raz pierwszy w historii wyłoni najlepszego zawodnika sezonu w rywalizacji online.

cegl/ af/

Tego jeszcze nie widziałeś! Sprawdź nowy Serwis Sportowy Interii! Wejdź na sport.interia.pl!