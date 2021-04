​Champions Chess Tour. Jan-Krzysztof Duda wśród 16 uczestników piątego turnieju

W sobotę rozpoczyna się New in Chess Classic, piąty z cyklu turniejów online szachów szybkich Champions Chess Tour, który potrwa do 2 maja. Wśród 16 uczestników jest najlepszy polski szachista arcymistrz Jan-Krzysztof Duda. Pula nagród wynosi 100 tys. dolarów.

Meltwater Champions Chess Tour, czyli organizowana przez Play Magnus Group szachowa Liga Mistrzów, z sumą nagród 1,5 mln dolarów, składa się z 10 rozgrywanych w kolejnych miesiącach turniejów i zakończy się 3 października.

Turniej rozgrywany jest w internecie na platformie chess24.com, a zawodnicy grają z domu pod obserwacją sędziów, korzystających z dwóch specjalnie zainstalowanych kamer, których zadaniem jest śledzenie zachowania graczy w celu eliminacji potencjalnych prób niedozwolonego wsparcia.

"Nagranie z kamer dostępne jest dla organizatorów, którzy w przypadku podejrzenia o niedozwolony doping elektroniczny przeglądają nagrany zapis i decydują o ewentualnym wyciągnięciu konsekwencji w stosunku do podejrzanego zawodnika. Do tej pory, a rozegrane zostały już cztery turnieje, nie wpłynął ani jeden wniosek o zbadanie któregokolwiek z uczestników. Świadczy to o bardzo poważnym podejściu do zasad fair play wszystkich graczy" - powiedział PAP Adam Dzwonkowski, szef zespołu Jana-Krzysztofa Dudy.

"Dwa lata temu nasz arcymistrz w pojedynku z Hikaru Nakamurą miał sytuację, że Amerykaninowi kamera odmówiła posłuszeństwa i rywal nie mógł kontynuować gry w sposób zgodny z regulaminem. Polak jednak zgodził się na grę bez kamery do momentu rozwiązania problemu. Ostatecznie mecz przegrał, ale jego postawa fair play została zauważona i doceniona na całym świecie" - dodał.

W dotychczas rozegranych imprezach cyklu punktowało w sumie 11 zawodników. W klasyfikacji prowadzi Amerykanin Wesley So - 140 pkt (suma premii 85 tys. dol.) przed Norwegiem Magnusem Carlsenem - 135 (65 tys. dol.) i Tejmurem Radżabowem z Azerbejdżanu - 108 (78,5), a kolejne miejsca zajmują zwycięzcą czwartego turnieju cyklu Holender Anish Giri - 105 (75), Rosjanin Jan Niepomniaszczi - 63 (60), Lewon Aronian z Armenii (od kilku tygodni reprezentujący USA) - 67 (60), Francuz Maxime Vachier-Lagrave - 55 (46,5), Amerykanin Hikaru Nakamura - 40 (30), Rosjanin Daniił Dubow - 23 (25), Irańczyk Alireza Firouzja (startujący pod flagą FIDE) - 6 (12,5) oraz Jan-Krzysztof Duda - 3 (7,5).

22-letni Polak wystąpił dotychczas w pierwszym i trzecim turnieju cyklu, rangi regular. W drugim z nich - Opera Euro Rapid (6-14 lutego) - awansował do czołowej ósemki, co dało mu pierwsze punkty w klasyfikacji. Odpadł w ćwierćfinale po rywalizacji ze zwycięzcą tamtej imprezy i liderem cyklu So.

Rozpoczynający się w sobotę New in Chess Classic także ma rangę regular i w puli 100 tys. dol. Ze względu na udział w odbywającym się równolegle turnieju kandydatów w Jekaterynburgu nie wystąpią w nim mający prawo startu z racji lokat w czołowej ósemce cyklu: Giri, Niepomniaszczi i Vachier-Lagrave, co zwiększa szanse Dudy na kolejne punkty.

Poza tą trójką w gronie uczestników są wszyscy punktujący w tegorocznym cyklu. Wystąpią także Szachrijar Mamiedjarow z Azerbejdżanu, Amerykanin Leinier Dominguez, Rosjanin Siergiej Karjakin, reprezentant Indii Santosh Gujrathi Vidit, Wietnamczyk Le Quang Liem, Anglik Gawain Jones, Norwegowie Aryan Tari i Johan-Sebastian Christiansen oraz najmłodszy w stawce, 15-letni indyjski arcymistrz Rameshbabu Praggnanandhaa, który wygrał eliminacyjny turniej, w którym wzięło udział 20 młodych szachistów i szachistek z całego świata (bez udziału Polaków).

Dwunastu rywalizujących w New in Chess Classic legitymuje się rankingiem FIDE powyżej 2700 punktów, Duda (2729) jest wśród nich dziesiąty. Na liście szachów szybkich Polak (2774) jest dziesiąty na świecie i piąty w stawce - za mistrzem świata Carlsenem, Nakamurą, Dominguezem i Aronianem.

"W obecnej sytuacji pandemicznej gra w superturniejach w internecie jest substytutem zawodów przy szachownicy, jednak wszyscy w elicie traktujemy ją tak samo poważnie. Także dlatego, że pula nagród (1,5 mln dol. w całym cyklu) do podziału jest całkiem spora. Dlatego też - poza oczywistym treningiem szachowym - mocno pracuję nad kondycją. M.in. odbyłem krótkie zgrupowanie w ośrodku +Świerkowy Zdrój+ w Rymanowie, gdzie duży nacisk kładłem na odnowę biologiczną. Teraz głównie biegam, ale też mam indywidualne zajęcia na macierzystej AWF w Krakowie" - zaznaczył arcymistrz z Wieliczki.

"Janek stara się odnaleźć w nowych nieprzewidywalnych okolicznościach najlepiej, jak potrafi. Szczęśliwie należy do najbardziej rozpoznawanych i ciekawych zawodników na świecie i nie ma problemów z zaproszeniami na turnieje - czy to w internecie, czy też przy szachownicy. Naszym głównym celem jest obecnie Puchar Świata, który w lipcu rozegrany zostanie w Soczi, ale być może wcześniej jeszcze Janek zaskoczy swoich kibiców" - wskazał trener Dudy, arcymistrz Kamil Mitoń.

W cyklu Champions Chess Tour szachiści rywalizują online w tempie 15 minut plus 10 sekund po każdym ruchu na partię.

W New in Chess Classic 16 uczestników rozegra najpierw w ciągu trzech dni 15 rund systemem każdy z każdym. Ośmiu najlepszych awansuje do fazy pucharowej, w której odbywać się będą dwudniowe mecze (cztery partie dziennie) - ćwierćfinałowe, półfinałowe i finał.

Najlepszy polski szachista rozpocznie turniej w sobotę od pojedynków z debiutującymi w czyklu - 15-letnim Praggnanandhaą i Jonesem, po czym czekają go tego dnia utytułowani So, najlepszy szachista Azerbejdżanu Mamiedjarow i Karjakin. Trzeciego dnia turnieju, 26 kwietnia, Duda będzie obchodził 23. urodziny. W decydujących grach o awansie do fazy pucharowej spotka się wtedy m.in. z wymprzedzającymi go w klasyfikacji mistrzem świata Carlsenem, Nakamurą i 17-letnim Firouzją.

Partie piatej edycji cyklu rozgrywane sa w godzinach 19-14. "Bardzo późno, ale ja jestem sową. A wy?" - napisał Polak na swoim koncie twitterowym.