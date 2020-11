Arcymistrz Jan-Krzysztof Duda przegrał cztery partie i jedną wygrał w drugim dniu Skilling Open, pierwszego z cyklu turniejów online w szachach szybkich Champions Chess Tour. Polak z dorobkiem 3 pkt spadł z 10. na ostatnie, 16. miejsce w klasyfikacji.

W poniedziałek najlepszy polski arcymistrz, który tego dnia trzykrotnie grał białymi, najpierw przegrał tym kolorem z Rosjaninem Janem Niepomniaszczim. Następnie uległ czarnymi mistrzowi świata Norwegowi Magnusowi Carlsenowi, którego pokonał w maju w podobnym turnieju. Nieudane dla Polaka były też pojedynki z Tejmurem Radżabowem z Azerbejdżanu i Hiszpanem Davidem Antonem Guijarro.

Szachista z Wieliczki potrafił się podnieść po tej serii niepowodzeń i na koniec dnia pokonał białymi niewygodnego dla siebie rywala, startującego pod flagą FIDE Irańczyka Alirezę Firouzję. Było to pierwsze zwycięstwo Dudy w turnieju.



Po 10 rundach w klasyfikacji nadal prowadzi niepokonany Holender Anish Giri - 6,5 pkt, przed Chińczykiem Lirenem Dingiem, który również nie doznał porażki, Norwegiem Magnusem Carlsenem i Amerykaninem Wesleyem So - po 6 oraz innym reprezentantem USA Hikaru Nakamurą, Francuzem Maxime’em Vachier-Lagrave i Rosjaninem Janem Niepomniaszczim - po 5,5.



We wtorek, na zakończenie pierwszej fazy turnieju Duda od godz. 18 spotka się kolejno z Lewonem Aronianem z Armenii, Vachier-Lagrave, wiceliderem Dingiem, liderem Girim i Rosjaninem Siergiejem Karjakinem.



Cykl Champions Chess Tour składa się z dziesięciu turniejów szachów szybkich (tempo 15 minut plus 10 sekund po każdym ruchu na partię).



W sześciu z nich, tzw. regular, wystartuje 16 zawodników, a pula nagród wynosi 100 tys. dol. (30 tys. dla zwycięzcy). W trzech, tzw. major, udział weźmie 12 graczy, a premie to 200 tys. (60 tys.). Turniej finałowy, w którym wystartuje 10 szachistów, wyłonionych z poprzednich imprez, ma do zaoferowania 300 tys. dol., w tym 100 tys. dla zwycięzcy.



W Skilling Open 16 uczestników rozegra najpierw w ciągu trzech dni 15 rund meczów systemem każdy z każdym. Ośmiu najlepszych w klasyfikacji awansuje do drugiej fazy, zapewniając sobie minimum 5 tys. dol. premii. Pozostali otrzymają po 2,5 tys. i zakończą rywalizację w turnieju. W fazie pucharowej odbywać się będą dwudniowe mecze (cztery partie dziennie) - ćwierćfinałowe, półfinałowe i finał. Zakończenie imprezy 30 listopada.



Kolejna, rangi major, odbędzie się na przełomie roku (26 grudnia - 3 stycznia).



Cykl zakończy się 3 października 2021 i po raz pierwszy w historii wyłoni najlepszego zawodnika sezonu w rywalizacji online.