Champions Chess Tour. Jan-Krzysztof Duda awansował na siódme miejsce po dwóch dniach

Po 10 rundach turnieju na czele klasyfikacji są lider cyklu, mistrz świata CCT Norweg Magnus Carlsen, a także Lewon Aronian z Armenii - po 8 pkt, którzy wyprzedzają Szachrijara Mamiedjarowa z Azerbejdżanu - 6,5.

Kolejne lokaty zajmują Rosjanin Władisław Artemiew, Amerykanin Wesley So i reprezentant Francji Alireza Firouzja - po 6. Za Dudą, na ósmym miejscu, plasuje się Holender Anish Giri - także 5,5.

W niedzielę Duda trzykrotnie grał białymi i wyraźnie powiększył swój dorobek, nie ponosząc porażki i tylko w dwóch partiach godząc się na podział punktu. Rozpoczął od zwycięstwa nad Wietnamczykiem Quang Liem Le, następnie zremisował z Girim i Firouzją, by na koniec dnia wygrać z Amerykanami Awonderem Liangiem i Danielem Naroditsky'm. Pozwoliło mu to awansować z ostatniego na siódme miejsce w klasyfikacji i powiększyć szanse na awans do ćwierćfinału.

W poniedziałek arcymistrz z Wieliczki zmierzy się z Aronianem, Kanadyjczykiem Erikiem Hansenem, Holendrem Jordenem van Foreestem i na koniec fazy grupowej z Carlsenem.

Meltwater Champions Chess Tour, czyli organizowana przez Play Magnus Group szachowa Liga Mistrzów, z sumą nagród 1,5 mln dolarów, składa się z 10 imprez rozgrywanych w kolejnych miesiącach.

W Aimchess US Rapid pula wynosi 100 tys. dolarów, a zwycięzca otrzyma 30 tys. Szachiści rywalizują w tempie 15 minut plus 10 sekund po każdym ruchu na partię. 16 uczestników rozegra najpierw w ciągu trzech dni 15 rund systemem każdy z każdym. Ośmiu najlepszych awansuje do fazy pucharowej, w której odbywać się będą dwudniowe mecze (cztery partie dziennie) - ćwierćfinałowe, półfinałowe i finał.

Cykl zakończy się 3 października i po raz pierwszy w historii wyłoni najlepszego zawodnika sezonu w rywalizacji online.