Champions Chess Tour: Giri pokonał Niepomniaszczego w finale

Holender Anish Giri pokonał Rosjanina Jana Niepomniaszczego po dogrywce w finale turnieju online w szachach szybkich Magnus Carlsen Invitational, czwartego z cyklu Champions Chess Tour. Pula nagród wynosiła 200 tys. dol., zwycięzca otrzymał 60, a pokonany 40 tysięcy.

Zdjęcie Anish Giri /Dean Mouhtaropoulos /Getty Images

Po remisie 2:2 w sobotę, również niedzielne partie finałowe nie przyniosły rozstrzygnięcia. Giri wygrał białymi drugą, ale przegrał tym kolorem czwartą, podczas gdy pierwsza i trzecia zakończyły się remisami.

Decydowała więc dogrywka - dwie partie błyskawiczne w tempie 5 minut plus 3 sekundy doliczane po ruchu. Holender wygrał każdą z nich.

Walka była tym bardziej zacięta, gdyż żaden z finalistów nie wygrał dotychczas turnieju z cyklu Meltwater Champions Chess Tour, a triumfator oprócz premii 60 tys. dolarów zapewniał sobie dodatkowo udział we wrześniowym finałowym turnieju cyklu z pulą nagród 300 tys. dol., który ma się odbyć w siedzibie firmy Meltwater w San Francisco.

Rywalizację o trzecie miejsce wygrał współorganizator cyklu, mistrz świata Norweg Carlsen, który pokonał lidera klasyfikacji po trzech turniejach Amerykanina Wesleya So 3:1 w sobotę (było to jego pierwsze zwycięstwo z reprezentantem USA w pucharowej trwającego cyklu) i 2:1 w niedzielę, kiedy to wygrał czarnymi pierwszą partię, a dwie kolejne zremisował.

So z dorobkiem 140 pkt pozostał na prowadzeniu w cyklu. Na drugie miejsce awansował Carlsen - 135, a trzeci jest Tejmur Radżabow (Azerbejdżan) - 108.

Organizowana przez Play Magnus Group szachowa Liga Mistrzów składa się z 10 rozgrywanych w kolejnych miesiącach turniejów i zakończy się 3 października. Arcymistrzowie rywalizują online w tempie 15 minut plus 10 sekund po każdym ruchu na partię.

W imprezie rozpoczętej w minioną sobotę 16 uczestników rozegrało najpierw w ciągu trzech dni 15 rund partii systemem każdy z każdym. W fazie pucharowej, do której awansowało ośmiu najlepszych, odbywały się dwudniowe mecze (cztery względnie trzy partie dziennie) - ćwierćfinałowe, półfinałowe, finał i spotkanie o trzecie miejsce.

Cały cykl, w którym startuje też najlepszy polski szachista, 22-letni Jan-Krzysztof Duda (w klasyfikacji po czterech turniejach zajmuje 11. miejsce, wyprzedził go startujący pod flagą FIDE Irańczyk Alireza Firouzja), po raz pierwszy w historii wyłoni najlepszego zawodnika sezonu w rywalizacji online. Następny turniej, rangi regular - z pulą nagród 100 tys. dol., odbędzie się w dniach 24 kwietnia - 2 maja.