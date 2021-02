Champions Chess Tour. Duda dziewiąty po drugim dniu

Porażka, zwycięstwo i trzy remisy to bilans arcymistrza Jana-Krzysztofa Dudy w drugim dniu Opera Euro Rapid, trzeciego z cyklu turniejów online szachów szybkich Champions Chess Tour. Polak z dorobkiem 5 punktów zajmuje dziewiąte miejsce wśród 16 uczestników.

Po 10 z 15 rund pierwszej fazy rywalizacji prowadzi mistrz świata Magnus Carlsen - 7 pkt, przed Amerykaninem Wesleyem So i Holendrem Anishem Girim - po 6,5, Rosjaninem Janem Niepomniaszczim - 6, Lewonem Aronianem z Armenii, Francuzem Maxime’em Vachier-Lagrave i Tejmurem Radżabowem z Azerbejdżanu - po 5,5. Ósmy jest Amerykanin Hikaru Nakamura - 5, a tyle samo punktów ma także dziesiąty w zestawieniu Rosjanin Aleksander Griszczuk.



W niedzielę klasyfikowany na 18. miejscu w światowym rankingu Duda trzykrotnie grał czarnymi. Rozpoczął od łatwo wywalczonego remisu z liderem turnieju Carlsenem (1., FIDE), z którym przegrywał wszystkie dotychczasowe partie tym kolorem.



Następnie nie rozstrzygnął pojedynku z Vachier-Lagrave’em (5.), przegrał ze zwycięzcą pierwszego turnieju cyklu CCT So (9.) i zremisował z Aronianem (6.).



Na koniec dnia Polak pokonał czarnymi po mistrzowsko rozegranej końcówce najlepszego szachistę Niemiec Matthiasea Bluebauma (67.). Drugi raz w tej imprezie wygrał piątą partię dnia. Pozwoliło mu to utrzymać 50-procentowy dorobek w turnieju i zachować szanse na miejsce w czołowej ósemce, która wystąpi w fazie pucharowej.



- Zagrałem tę partię w swoim stylu. Moim atutem było, że w decydującej fazie miałem pionka więcej. W końcówce wieżowej rywal się pomylił. To była kwestia kalkulacji, a graliśmy obaj "na ostatnich sekundach". Jak będzie jutro? Szanse na awans do ósemki są, ale w tym turnieju nie ma słabych przeciwników - skomentował swój występ Duda w rozmowie z arcymistrzem Mateuszem Bartlem na platformie "chess24.pl".



W poniedziałek czekają go pojedynki z reprezentantami USA Samem Shanklandem (42.) i Leinierem Dominguezem (14.), Rosjanami Daniiłem Dubowem (28.) i Griszczukiem (7.) oraz Girim (11.).



Meltwater Champions Chess Tour, czyli organizowana przez Play Magnus Group szachowa Liga Mistrzów, z sumą nagród 1,5 mln dolarów, składa się z 10 rozgrywanych w kolejnych miesiącach turniejów.



W Opera Euro Rapid pula wynosi 100 tys. dolarów, a zwycięzca otrzyma 30 tys. Szachiści rywalizują w tempie 15 minut plus 10 sekund po każdym ruchu na partię. 16 uczestników rozegra najpierw w ciągu trzech dni 15 rund systemem każdy z każdym. Ośmiu najlepszych w klasyfikacji zapewni sobie udział w kolejnym turnieju cyklu i awansuje do fazy pucharowej, w której odbywać się będą dwudniowe mecze (cztery partie dziennie) - ćwierćfinałowe, półfinałowe i finał.



Cykl zakończy się 3 października 2021 i po raz pierwszy w historii wyłoni najlepszego zawodnika sezonu w rywalizacji online.



