Trzy porażki i dwa remisy to bilans arcymistrza Jana-Krzysztofa Dudy w drugim dniu New in Chess Classic, piątego z cyklu turniejów online szachów szybkich Champions Chess Tour. Polak z dorobkiem 3,5 pkt spadł na 13. miejsce wśród 16 uczestników.

Po 10 z 15 rund pierwszej fazy rywalizacji prowadzi niepokonany w turnieju mistrz świata Norweg Magnus Carlsen - 7 pkt przed Irańczykiem Alirezą Firouzją, startującym pod flagą FIDE, i Amerykaninem Hikaru Nakamurą - po 6,5. Kolejne miejsca zajmują Wietnamczyk Le Quang Liem oraz reprezentanci Azerbejdżanu Szachrijar Mamiedjarow i Tejmur Radżabow - po 6 oraz Norweg Aryan Tari, Lewon Aronian z Armenii i Amerykanin Wesley So - po 5,5.

Niedziela nie była udanym dniem dla najlepszego polskiego szachisty, klasyfikowanego na 10. miejscu w światowym rankingu szachów szybkich, który trzykrotnie grał czarnymi. Rozpoczął od remisu z Amerykaninem kubańskiego pochodzenia Leinierem Dominguezem. Następnie przegrał z Santoshem Gujrathi Viditem z Indii zremisował z Radżabowem i poniósł porażki z Tarim i Aronianem.

W trzecim turnieju cyklu, w którym awansował do fazy pucharowej i zdobył punkty do klasyfikacji, Duda miał po 10 rundach pięć punktów.

W poniedziałek, dniu 23. urodzin arcymistrza z Wieliczki, czekają go pojedynki z norweskim debiutantem w cyklu, ostatnim w klasyfikacji Johanem-Sebastianem Christiansenem (1,5 pkt pkt), Carlsenem, Nakamurą, Firouzją i innym debiutantem, Anglikiem Gawainem Jonesem (3 pkt).

Meltwater Champions Chess Tour, czyli organizowana przez Play Magnus Group szachowa Liga Mistrzów, z sumą nagród 1,5 mln dolarów, składa się z 10 imprez rozgrywanych w kolejnych miesiącach.

W New Chess in Classic pula wynosi 100 tys. dolarów, a zwycięzca otrzyma 30 tys. Szachiści rywalizują w tempie 15 minut plus 10 sekund po każdym ruchu na partię. 16 uczestników rozegra najpierw w ciągu trzech dni 15 rund systemem każdy z każdym. Ośmiu najlepszych awansuje do fazy pucharowej, w której odbywać się będą dwudniowe mecze (cztery partie dziennie) - ćwierćfinałowe, półfinałowe i finał.

Cykl zakończy się 3 października 2021 i po raz pierwszy w historii wyłoni najlepszego zawodnika sezonu w rywalizacji online.