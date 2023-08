Robert Karaś, który w ostatnich dniach przyznał, że w jego organizmie wykryto środki dopingujące i przyznał się do zażycia ich w sposób świadomy, wziął udział w "Cage'u" przed galą Fame MMA 19, na której zmierzy się z Jakubem Nowaczkiewiczem. W pewnym momencie do studia zadzwonił mężczyzna, który przedstawił się jako były trener Roberta Karasia. W swojej wypowiedzi wziął go w obronę i posłużył się innymi przypadkami słynnych sportowców, którzy zostali przyłapani na stosowaniu środków dopingujących.