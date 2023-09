Był już po drugiej stronie lustra. Teraz znowu wbił się do światowej czołówki

Grzegorz Hedwig do tej pory tylko raz pływał w finale mistrzostw świata w slalomie kajakowym w konkurencji C-1. To było w 2019 roku. Był wówczas 10.

Już był prawie po drugiej stronie lustra

A to wszystko w wieku 35 lat i po tym, jak kilka razy w ostatnich latach nosił się z zamiarem zakończenia kariery .

Niektórzy mnie już skreślali, a ja jednak wciąż pływam na bardzo wysokim poziomie. Miałem kiepski sezon po igrzyskach w Tokio. Było wiele zmian w związku, które niekoniecznie były dobre dla mnie, ale jakoś to sobie wszystko poukładałem

- Gdyby nie on, to być może włączyłbym się do walki o medal. W finale wszyscy poszli w trupa. Było bardzo ciasno. Byłem zadowolony z przejazdu, choć żałował tych błędów - przyznał.