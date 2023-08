Burza po wpadce Karasia. Wszyscy w sporcie biorą? Radwańska natychmiast reaguje

Nie milkną echa skandalu, którego bohaterem stał się przed kilkudziesięcioma godzinami Robert Karaś. Rekordzista świata na dystansie 10-krotnego Ironmana przyznał się do zażywania niedozwolnej substancji, co wcześniej wykazały testy. Część internautów próbuje forsować tezę, że doping we współczesnym sporcie to norma. Na takie postawienie sprawy zdecydowanie zareagowała w mediach społecznościowych tenisistka Urszula Radwańska.