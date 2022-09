Bunt mistrza świata! "Wystąpię tylko pod rosyjską flagą"

Urodzony na terytorium Krymu Siergiej Karjakin do 2009 roku reprezentował Ukrainę. Zdecydował się jednak na zmianę barw i swoje największe sukcesy (takie, jak mistrzostwo świata) odnosił już w barwach Rosji. W 2012 roku wygrał w Astanie mistrzostwo świata w szachach szybkich, cztery lata później w Dosze triumfował w szachach błyskawicznych.

Rosyjski mistrz grzmi! Wystąpi tylko pod flagą tego kraju

Tuż po ataku reżimu Władimira Putina na sąsiada publicznie wyrażał poparcie dla inwazji. Światowa federacja zareagowała na to błyskawicznie - ukarała go sześciomiesięczną dyskwalifikacją, co oznaczało, że nie zagrał w prestiżowym Turnieju Kandydatów.

W czwartek okres wykluczenia się zakończył, co oznacza, że Karjakin mógłby wrócić do rywalizacji z czołowymi szachistami świata. Najprawdopodobniej tak się jednak nie stanie - 32-latek ogłosił, że jeżeli nie dostanie zgody na grę pod rosyjską flagą, nie ma zamiaru wracać.

- FIDE nie kontaktowała się ze mną w tej sprawie. Nie zamierzam grać pod auspicjami FIDE. Wystąpię tylko pod rosyjską flagą! Jeżeli mi na to nie pozwolą, to dyskwalifikacja się nie kończy - oświadczył, cytowany przez "Championat".