Brąz dla Polek w Pucharze Świata w łyżwiarstwie szybkim. Ależ błąd rywalek

W sobotę bardzo dobrze Polki spisały się w rywalizacji drużynowej. Jadąc w składzie: Karolina Bosiek, Magdalena Czyszczoń i Natalia Jabrzyk zajęły trzecie miejsce wśród ośmiu reprezentacji. "Biało-Czerwone" skorzystały na błędzie Holenderek, które były najszybsze, lecz zostały zdyskwalifikowane za brak założonego czujnika do pomiaru czasu. Dzięki wysokiej pozycji polska drużyna jest pewna udziału w mistrzostwach świata. Zwyciężyły Japonki.

Kibice okazali nam dziś wielkie wsparcie i dodali otuchy. Był to nasz dopiero drugi start drużynowy w tym sezonie i trzeba ocenić, że ten pierwszy w Japonii był lepszy w naszym wykonaniu. Dziś rozjechałyśmy się na pierwszym okrążeniu, a dwa ostatnie były naprawdę ciężkie. Ale pokonaliśmy je razem jako drużyna i to się najbardziej liczy

Puchar Świata w łyżwiarstwie szybkim. Siódme lokaty Żurka i Wójcik w sobotę w Tomaszowie Mazowieckim

W rywalizacji mężczyzn z trójki Polaków najwyższe miejsce zajął Żurek , któremu udało się zejść poniżej 35 s. Czasem 34,99 został sklasyfikowany na siódmej pozycji. 24-letni sprinter Pilicy Tomaszów Mazowiecki do zwycięzcy - Chińczyka Tingyu Gao - stracił 0,29 s.

Żurek ocenił, że był to dobry bieg w jego wykonaniu. "Jestem zadowolony, choć troszkę zabrakło na pierwszych 100 metrach. Jest kilka technicznych aspektów do poprawy i lada moment otwarcie będzie jeszcze lepsze, dzięki czemu szybsza będzie też runda i poprawią się czasy. W niedzielę został mi jeszcze jeden start na 500 metrów i mam nadzieję, że uda się poprawić dzisiejszy rezultat. Cały czas idę powolutku do przodu" - zaznaczył.