Bliscy opłakują śmierć 30-letniego gwiazdora. "To potoczyło się tak szybko"

Jo jest teraz w lepszym miejscu. Wczoraj zmarł z powodu tętniaka. Byłam tam z nim w pokoju. Założył mi naszyjnik, który dla mnie zrobił. Po prostu leżeliśmy wtuleni w siebie. Czekaliśmy na to, by spotkać się z Noelem na siłowni o 16.00. Był w moich ramionach. To potoczyło się tak szybko. (...) 3 dni temu powiedział mi, że boli go kark. Tak naprawdę nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego (tętniaka - przyp. red.) aż było za późno. W tej chwili nie jestem w stanie napisać zbyt wiele

~ oznajmiła w mediach społecznościowych Nicha.