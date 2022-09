Blady strach padł na rosyjskich sportowcach. Także i oni mogą trafić na front

Władimir Putin podczas środowego wystąpienia zapowiedział "częściową mobilizację" w Rosji. Stwierdzenie to jest dość mgliste, ale wystarczyło, by na obywateli tego kraju padł strach. W gronie tych, którzy mogą trafić do armii są prawdopodobnie również sportowcy. Deputowana Dumy, Swietłana Żurowa - w przeszłości złota medalistka olimpijska przyznała, że taki scenariusz jest możliwy.

