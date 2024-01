"Biało-Czerwoni" złożyli ślubowanie. Pora na walkę o medale

Wielkimi krokami zbliżają się IV Zimowe Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie, które gościć będzie prowincja Gangwon. Do Korei Południowej uda się 48-osobowa reprezentacja Polski, która walczyć będzie o to, by zmagania były dla nas rekordowe. W sobotnie popołudnie, w Białce Tatrzańskiej "Biało-Czerwoni" hokeiści oraz biathloniści złożyli uroczyste ślubowanie, które symbolicznie włączyło ich do olimpijskiej rodziny.