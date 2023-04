Azerbejdżan zrezygnował ze startu

Mężczyzną, który podpalił azerską flagę okazał się słynny projektant mody Aram Nikoljan, który po kilku godzinach został wypuszczony z aresztu, a jak przekazał jego prawnik, nie postawiono mu żadnych zarzutów. Co więcej, kiedy tylko wyszedł na wolność, czekał go spory komitet powitalny. Ludzie przytulali go i bili mu brawa, co zostało zarejestrowane na kamerach.