Zapowiedź Bahrain Darts Masters 2024

Nowo koronowany mistrz świata Luke Humphries, nastoletnia sensacja Luke Littler i aktualny mistrz Michael Smith będą głównymi bohaterami turnieju Bahrain Darts Masters 2024. BIC i CBX połączyły siły z PDC, aby przywrócić World Series of Darts do Bahrajnu we współpracy z bahrajńskim Urzędem ds. Turystyki. W gwiazdorskim składzie znalazł się także dwukrotny mistrz świata Peter Wright.