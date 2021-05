Badminton. Turniej Singapore Open odwołany z powodu COVID-19

​Singapore Open World Tour w badmintonie, który miał być rozegrany w dniach od 1 do 6 czerwca, został odwołany przez organizatora z powodu COVID-19 i związanych z pandemią problemów sanitarno-epidemiologicznych.

To już drugi rok z rzędu, kiedy turniej został odwołany z powodu pandemii. W tym roku miał być ostatnim, w którym można było zbierać punkty do rankingu "Race to Tokyo", który zadecyduje o tym, kto wywalczy awans turnieju olimpijskiego Tokio 2020.

"Organizatorzy dołożyli wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim uczestnikom bezpieczne warunki turniejowe. Jednak rosnąca na całym świecie liczba przypadków Covid-19 spowodowała, że w interesie wszystkich zawodników, personelu turniejowego oraz zdrowia i bezpieczeństwa lokalnej społeczności, impreza została odwołana" - napisano w oświadczeniu.

Kwalifikacje do startu w Tokio mają się zakończyć 15 czerwca. Światowa Federacja Badmintona (BWF) zapowiada, że być może zostanie jeszcze zorganizowany dodatkowy turniej, który zastąpi odwołaną imprezę w Singapurze.