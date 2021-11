Dyjas i Nuytinck tylko w trzecim secie musieli uznać wyższość rywali, a ostatecznie zwyciężyli 3:1 (13:11, 11:4, 5:11, 11:9). W kolejnej rundzie zagrają z Anglikami Paulem Drinkhallem i Liamem Pitchfordem.

W rywalizacji par mieszanych Dyjas i Partyka ulegli Francuzom Jia Nan Yuan i Emmanuelowi Lebessonowi 0:3 (4:11, 5:11, 3:11), natomiast Natalia Bajor i Marek Badowski przegrali z reprezentantami Hongkongu Ho Kwan Kit i Lee Ho Ching 1:3 (5:11, 11:7, 6:11, 9:11).

Dyjas w nocy z czwartku na piątek czasu polskiego zagra jeszcze w 1/16 finału singla, a jego rywalem będzie Niemiec Ruwen Filus. Wcześniej w grze pojedynczej porażki ponieśli Bajor, Partyka, Anna Węgrzyn i Badowski, a w deblu - Bajor i Partyka.

Zawody w Teksasie potrwają do poniedziałku.

