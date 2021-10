Andrzej Supron: Co to jest za wspaniały rok

Inne

Prezes Polskiego Związku Zapaśniczego Andrzej Supron nie kryje radości z występu Polaków w 2021 roku. "Co to jest za wspaniały rok" - powiedział PAP w poniedziałkowy poranek na lotnisku w Oslo przed odlotem do kraju.

