Andrzej Bargiel, polski skialpinista, jeszcze w kwietniu zamierza zjechać na nartach z dwóch sześciotysięczników w Pakistanie. Wyprawę zapowiedział w poniedziałkowy wieczór na Twitterze. Jej początek już za tydzień.

Planowana ekspedycja rozpocznie się 19 kwietnia i potrwa 4-5 tygodni. Jej oficjalna nazwa to "Karakoram Ski Expedition". Zakłada zdobycie i zjechanie na nartach z dwóch pakistańskich szczytów, których wysokośc przekracza sześć tysięcy metrów.



Pierwszy z nich to Laila Peak (6096 m n.p.m.), uważany za jeden z najpiękniejszych szczytów świata. Drugim jest Yawash Sar II (6178 m n.p.m.).



Cel wyprawy znajduje się paśmie Karakorum, drugim co do wielkości po Himalajach. Oba szczyty zlokalizowane są u zbiegu granic Pakistanu, Indii i Chin.



Bargiel, który dzień przed rozpoczęciem ekspedycji będzie obchodził 33. urodziny, kontynuuje w ten sposób autorski projekt "Hic Sunt Leones", którego ideą jest eksploracja najwyższych szczytów planety.

W lipcu 2018 roku jako pierwszy człowiek w historii zjechał na nartach ze szczytu K2, co zapewniło mu międzynarodową sławę.



UKi