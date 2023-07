Ależ dominacja polskiego zespołu! Rywale stracili do nich 60 punktów

"Pantery" przystępowały do tego spotkania po dwóch z rzędu porażkach w tych rozgrywkach (10:17 z Hamburg Sea Devils i 21:24 z Vienna Vikings), ale mecz z "Wikingami", w którym wrocławianie pokazali się ze świetnej strony w rywalizacji z dużo bardziej utytułowanym i niepokonanym dotychczas rywalem, mógł napawać optymizmem przed kolejnymi starciami.

Futbol amerykański. Pewne zwycięstwo Panthers Wrocław

Mecz z Prague Lions był idealnym momentem na to, by wrócić na zwycięską ścieżkę. Po pierwsze dlatego, że starcie to może być kluczowe w walce o fazę play-off, a po drugie dlatego, że... polska ekipa miała miłe wspomnienia z pierwszego spotkania z praskimi "Lwami", wygranego 29:23.