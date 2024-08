Na mistrzostwach Europy w 2022 roku we wspinaczce na czas Polki w ogóle nie dały dojść do głosu konkurencji - zdobyły wtedy całe podium. Aleksandra Mirosław była pierwsza, Aleksandra Kałucka druga, a Natalia Kałucka trzecia. Pod nieobecność olimpijek siostra bliźniaczka brązowej medalistki z Paryża i znana w Polsce Patrycja Chudziak zawalczyły przeciw sobie w finale.

Natalia Kałucka i Patrycja Chudziak na podium

Natalia Kałucka zwyciężyła we wspinaczce na czas z rezultatem 6.98 sekundy. Drugie miejsce, tuż za nią, zajęła Patrycja Chudziak. Na siódmym uplasowała się za to Anna Brożek. Walkę rozpoczęto od ćwierćfinałów - w jednym z nich na starcie stanęły dwie Polki - Chudziak i Brożek. Szybsza okazała się późniejsza wicemistrzyni Europy.

W półfinale Kałucka pokonała Włoszkę Giulię Randi, sporo ją wyprzedzając (6.82 kontra 7.50). Chudziak zmierzyła się za to z również Włoszką Beatrice Colli. Różnica między nimi była mniejsza - Polka uzyskała czas 6.93, a jej rywalka 7.37.

Natalia Kałucka zdetronizowała Aleksandrę Mirosław

W finałowym polsko-polskim pojedynku doszło do niespodziewanego zdarzenia - podczas wyścigu Patrycja Chudziak nie zdołała dobiec do końca; błąd sprawił, że odczepiła się od ściany i jej występ zakończył się upadkiem. Oznaczało to jednak, że mistrzostwa skończyła ze srebrem.