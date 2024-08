Aleksandra Mirosław wróciła do rodzinnego miasta. I zdradziła plany. "Arcyważny mecz"

Mirosław, podobnie jak brązowa medalistka igrzysk, Aleksandra Kałucka, nie wystąpiły w tegorocznych mistrzostwach Europy. To jednak nie oznacza, że Polska nie miała kogo wystawić - świetnie spisały się Natalia Kałucka i Patrycja Chudzisz, które zdobyły złoty i srebrny medal. W ostatnim pojedynku siostra bliźniaczka olimpijskiej medalistki pokonała Chudzisz, która niestety popełniła błąd i odpadła od ściany.

Aleksandra Mirosław wróciła do Lublina

Aleksandra Mirosław pokazała już swój medal w wielu miejscach, chodziła nawet po wybiegach i zapowiedziała, że niebawem wraca do treningów. Teraz postanowiła zahaczyć o swoje rodzinne miasto, Lublin. Na miejscu wspomogła dobrym słowem drużynę żużlową Motor Lublin. Zaprosiła fanów swoich i nie tylko do kibicowania kolegom działającym w innej dyscyplinie.

"Z tej strony Ola Mirosław, w końcu po igrzyskach udało mi się wrócić do Lublina i wraz z moim partnerem Master Media chciałabym was zaprosić na arcyważny mecz z Falubazem. Dla mnie to będzie okazja nie tylko, żeby przyjść i kibicować chłopakom, ale również wam podziękować za wsparcie" - mówiła na nagraniu.