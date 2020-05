Aleksander Chanin podpisał kontrakt z Dojlidami Białystok

​22-letni reprezentant Białorusi Aleksander Chanin podpisał w poniedziałek kontrakt z występującymi w superlidze tenisa stołowego Dojlidami Białystok. Ma być uzupełnieniem składu na nowy sezon, w którym są już Wang Zeng Yi i pochodzący również z Chin Li Yongyin.

Zdjęcie Aleksander Chanin /Maciej Gilewski /Newspix

Kontrakt Białorusina z Dojlidami obowiązywać będzie do końca przyszłego sezonu - poinformował białostocki klub, do którego Chanin wraca po czterech latach. Spędził wtedy w tym zespole dwa sezony i był ważną postacią w składzie, który najpierw wywalczył awans do najwyższej klasy rozgrywek tenisa stołowego w Polsce, a potem - jako beniaminek - zajął szóste miejsce.

Na początku sezonu 2016/2017 zawodnik przeniósł się do ligi niemieckiej, potem grał we Włoszech.

"Aleksander wraca do Dojlid już jako inny zawodnik. Mimo że wciąż jest bardzo młody, to posiada ogromny bagaż doświadczeń. Jestem bardzo szczęśliwy, że udało się go pozyskać. Mam spore oczekiwania wobec jego gry, ale myślę, że temu sprosta" - powiedział menadżer Dojlid Piotr Anchim, cytowany w komunikacie klubu.

Przed miesiącem kontrakty na kolejny sezon gry w Dojlidach przedłużyli 36-letni Wang Zeng Yi (który jest też grającym trenerem) i - pochodzący również z Chin - 20-letni Li Yongyin. Obaj zawodnicy decydowali w minionym sezonie o wynikach zespołu, który ostatecznie zajął w superlidze czwarte miejsce. Trzecim zawodnikiem podstawowego zestawienia był wtedy Przemysław Walaszek, który na kolejny sezon podpisał kontrakt z Energą Toruń.

Klub szukał więc w jego miejsce gracza, który pomógłby w walce o medale i zakontraktował Chanina. "W takim składzie będziemy walczyć o najwyższe cele. Moim marzeniem jest zdobycie mistrzostwa Polski. Uważam, że jest to realny cel. Mamy trzech znakomitych zawodników, którzy mogą rywalizować z każdym w polskiej lidze" - uważa Piotr Anchim.

Czwartym zawodnikiem będzie - debiutujący w poprzednim sezonie - Piotr Michalski, wychowanek KTS Wysokie Mazowieckie.

Autor: Robert Fiłończuk