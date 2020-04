Agencja marketingu sportowego: W tym roku nie odbędzie się prawie połowa imprez

Z powodu pandemii koronawirusa nie odbędzie się prawie połowa zaplanowanych na 2020 rok imprez - podała amerykańska agencja marketingu sportowego Two Circles. Jak wyliczyli jej pracownicy, środowisko sportowe straci na tym 61,6 miliarda dolarów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tokio 2020. Radosław Zawrotniak: Jest bardzo dużo niewiadomych. Wideo INTERIA.TV

W połowie marca wstrzymano już rywalizację sportową niemal na całym świecie i we wszystkich dyscyplinach. Stan zawieszenia trwa, a kolejne imprezy są przekładane lub odwoływane. Choć nie wiadomo jeszcze, kiedy wznowione zostaną zmagania w większości przypadków, to agencja Two Circles uznała, że nastąpi to już w niedalekiej przyszłości i obliczyła, że w tym roku odbędzie się 53 procent z zaplanowanych wydarzeń. Pod uwagę brano imprezy biletowane na co najmniej 5 000 widzów w sportach uznawanych za profesjonalne. Uznano, że zaplanowanych było łącznie 48 803 imprezy, a przeprowadzonych zostanie 26 424.

Reklama

Z kalendarza wypadły m.in. igrzyska olimpijskie w Tokio, mistrzostwa Europy w piłce nożnej (obie imprezy przełożono na 2021 rok), wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon.

Agencja podała, że z uwagi na nagłą przerwę związaną z pandemią sportowy biznes zyska 73,7 mld USD, czyli o 61,6 mld mniej niż szacowano. W ubiegłym roku łącznie osiągnął on 129 mld i w bieżącym oczekiwano wzrostu o 4,9 procenta.

an/ co/