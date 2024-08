Afera wokół Babiarza zbiera żniwo. Media: Znany dziennikarz zwolniony

Zawieszenie Przemysława Babiarza miało związek ze słowami z ceremonii otwarcia, kiedy to komentator stwierdził, że utwór "Imagine" Johna Lennona, który wybrzmiał podczas uroczystości, jest wizją komunizmu. Sam autor piosenki w przeszłości również twierdził, że można go tak interpretować, choć podkreślał, że sam nie jest komunistą. Mimo to władze TVP zawiesiły komentatora. W jego obronie powstał list redakcji TVP Sport . Jej dyrektor, czyli Jakub Kwiatkowski skomentował sprawę dopiero trzeciego dnia po rozpoczęciu igrzysk olimpijskich w Paryżu i podkreślił, że nie mógł już obronić komentatora. Dzień później głos zabrał także zastępca Kwiatkowskiego, czyli Jakub Polkowski i według informacji "Przeglądu Sportowego" Onet ma teraz zostać przez to zwolniony.

Jakub Polkowski zostanie zwolniony z TVP. To pokłosie wpisu nt. Przemysława Babiarza

"W odniesieniu do zawieszenia Przemysława Babiarza, jestem winien kilka zdań od siebie. O tej decyzji dowiedziałem się w sobotę, podobnie jak większość z Was, właśnie z tego miejsca - portalu X. Moja decyzyjność była w tym temacie zerowa, ale siłą rzeczy stałem się jedną z jej twarzy, choć prywatnie mam na ten temat inne spojrzenie, co przedstawiłem bezpośrednio w wiadomości do Przemysława Babiarza. Stanowisko dyrekcji TVP znacie doskonale i będąc zastępcą dyrektora TVP Sport, Kuby Kwiatkowskiego, nie zamierzałem wychodzić przed szereg, bo były to decyzje, które zapadały nie na szczeblu mojej działalności. Sumienie i ludzka przyzwoitość nakazują mi jednak zająć publiczne stanowisko w tej sprawie, ze świadomością konsekwencji, jakie się za tym kryją. Dlatego w pełni popieram list redakcji TVP Sport skierowany do Dyrektora Generalnego TVP - Pana Tomasza Syguta, który ukazał się dzisiaj w przestrzeni publicznej. Głos moich kolegów i koleżanek z redakcji jest w tym temacie, również moim głosem" - można przeczytać w oświadczeniu Jakuba Polkowskiego.