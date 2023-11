Afera w polskiej kadrze. Trener wydał oświadczenie. Padły mocne słowa

Szachy. Afera w polskiej kadrze tuż przed mistrzostwami Europy

1) Traktuję za całkowicie niedopuszczalne próby agresywnego wpływania na zaproponowaną przeze mnie nominację Alicji Śliwickiej . Klaudia Kulon, dowiedziawszy się o tym, poinformowała mnie wprost i w formie pisemnej, że była to decyzja błędna, która spowoduje niemożność walki o wysokie miejsca i w związku z tym dla Klaudii Kulon udział w rozgrywkach jest stratą czasu. Do podobnej sytuacji doszło już w czasie DMŚ w Bydgoszczy, kiedy wyraźnie i stanowczo po raz pierwszy ostrzegłem Klaudię, że od ustalania składu jest trener.

3) Ponadto w dniu wczorajszym, tj. 6 listopada, Klaudia Kulon, wyraźnie niezadowolona z zaistniałej sytuacji, poinformowała mnie, że nie zamierza ze mną współpracować (przygotowywać się do partii, trenować) w czasie Drużynowych Mistrzostw Europy w Budvie, co nie pozostawiło mi żadnej innej możliwości jak konieczność zmiany zawodniczki.

Funkcję trenera Kadry Narodowej Kobiet pełnię od 2020 roku i jest to bardzo odpowiedzialne zajęcie, które staram się pełnić z wielkim sercem i zaangażowaniem. Trzeba jednak pamiętać, że profesjonalny sport ma swoje profesjonalne zasady, których musimy się trzymać i dopóki obejmuję to stanowisko, nie będzie żadnego przyzwolenia na ich łamanie.