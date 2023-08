Afera podczas zawodów triathlonowych. Ruszy śledztwo w tej sprawie

Zawody w Wielkiej Brytanii były częścią World Series of Triathlon. Ich pierwsza część odbywa się w Sunderland. W zawodach wzięło udział około dwóch tysięcy osób, w tym wiele gwiazd tego sportu. Zwycięzca Igrzysk Wspólnoty Brytyjskiek, australijski mistrz Jake Bertwistle nie wytrzymał pływania, które odbywało się w Roker Beach. Wycofał się, a po zawodach napisał, że "dawno nie pływał w takim g...".

Zastrzeżenia do zawodów zgłosiło też wielu innych triathlonistów. Pochorowało się co najmniej 57 z nich, a przynajmniej tylu poprosiło o pomoc medyczną. To ogromna liczba. "Po zawodach spędziłem noc z głową nad toaletą" - napisał jeden z nich.