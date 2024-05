Jeszcze kilka lat temu Adrian Kostera w ogóle nie interesował się sportem. Wówczas pracował on w szklarni w Holandii, a w wolnych chwilach sięgał po... paczkę papierosów. Pewnego dnia obiecał on sobie, że osiągnie on w swoim życiu coś wielkiego. Wówczas zrodził się pomysł zostania ultra triathlonistą. Z początku Adrian Kostera zaczynał on małych projektów, które stawały się coraz ambitniejsze. W końcu przyszedł czas na najtrudniejsze wyzwanie - Polak postanowił bowiem pokonać rekord Guinnessa w najdłuższym triathlonie. Aby to osiągnąć, wyznaczył sobie cel - w ciągu 365 dni pokonać 1205 km pływania, 31132 km jazdy na rowerze oraz 7833 km biegu. Łącznie jest to dystans 40170 km, a więc większy niż obwód Ziemi.

