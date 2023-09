Absolutny przełom. Arabia Saudyjska znów szokuje, tym razem w kwestii Izraela

To ciąg dalszy odwilży, jaką obserwujemy w relacjach Arabii Saudyjskiej z okolicznymi krajami. Saudyjczycy nawiązali relacje - w tym sportowe - z Iranem, co jeszcze do niedawna byłoby nie do pomyślenia. Do tej pory Saudyjczycy i Irańczycy rywalizowali tylko wtedy, gdy tak nakazywało losowanie np. w eliminacjach piłkarskich mistrzostw świata. Jednakże w marcu oba kraje podpisały porozumienie i wznowiły stosunki dyplomatyczne. Teraz skutkują one także współpracą sportową.

Izrael to jeszcze poważniejsza sprawa. Arabia Saudyjska nie należała może do tak zaciekłych przeciwników rywalizacji ze sportowcami z Izraela jak chociażby wspomniany Iran, niemniej do tej pory starty izraelskich zawodników na terenie Arabii Saudyjskiej były niemożliwe. Teraz się to zmienia.

Przełom w relacjach Izrael - państwa arabskie

Start czworga izraelskich sztangistów na mistrzostwach świata w Rijadzie to absolutny przełom w tej kwestii. Nigdy w dziejach izraelscy sportowcy nie rywalizowali w tym arabskim kraju w żadnym sporcie olimpijskim. Do tej pory jedynie raz się zdarzyło, że ekipa z Izraela wzięła udział w rozgrywanych w Arabii Saudyjskiej mistrzostwach świata w e-sporcie.

Fakt, że mamy do czynienia ze sportem olimpijskim, jakim jest podnoszenie ciężarów, ma spore znaczenie. Mistrzostwa świata w Rijadzie to także kwalifikacje olimpijskie. Gdyby Izrael nie mógł wystawić swej reprezentacji, straciłby szansę na zdobycie kwalifikacji. To był zresztą punkt wyjścia do negocjacji między Arabią Saudyjską, Izraelem, federacją podnoszenia ciężarów a Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim, które padły na podatny grunt. Arabia Saudyjska jest obecnie wyraźnie skłonna do coraz większego otwierania się na świat, co jest efektem zmian zachodzących w tym kraju. Jak mówi nam Mieszko Rajkiewicz z Instytutu Nowej Europy

Saudyjski książę Muhammad bin Salman wie, że trzymanie społeczeństwa w ciężkich ryzach wahhabizmu, na dłuższą metę w XXI wieku nic dobrego nie przyniesie. Więc nauczony doświadczeniem Arabskiej Wiosny z 2011 roku, żeby nie tracić wpływów w społeczeństwie i nie prowokować rozruchów, zaczął liberalizować społeczeństwo

To pochodna Programu Vision 2030, który został ogłoszony w 2016 roku, zakłada transformację ekonomiczną i energetyczną kraju. Saudyjczycy wciąż są bardzo zależni od wpływów z tytułu sprzedaży ropy, więc potrzebna jest dywersyfikacja przychodów państwa, bo Muhammad bin Salman ma świadomość, że wiecznie świat w takim stopniu z ropy nie będzie korzystał. Olbrzymi projekt poza fundamentalnymi kwestiami gospodarczymi, posiada również ambitne cele społeczne, w których sport ma spełniać centralną rolę w promowaniu zdrowego stylu życia oraz promocję Arabii Saudyjskiej jako atrakcyjnej destynacji turystycznej.

W Rijadzie tworzy się historia świata

Znamienne jest jednak to, że przełomu dokonują w wypadku Izraela akurat kobiety. Stosunek władz w Rijadzie do praw kobiet także przechodzi wyraźne zmiany.

- To dla nas zaszczyt. To ostateczne zwycięstwo sportu nad polityką - powiedział David Litvinov izraelskiej telewizji KAN. A Pavel Kolosovski, dyrektor Izraelskiej Federacji Podnoszenia Ciężarów, dodał, że to szczególny dzień dla świata. - Przechodzimy do historii - stwierdził.

Z kolei Mohammed Al-Harbi, szef Federacji Podnoszenia Ciężarów Arabii Saudyjskiej, powiedział: - Na mistrzostwach świata wszyscy są mile widziani.

Sprawy na razie nie komentuje Iran, najbardziej radykalny w relacjach z Izraelem. Przypomnijmy, że w zeszłym miesiącu Mostafa Rajaei, 36-letni mistrz w podnoszeniu ciężarów z Iranu, który uścisnął dłoń Izraelczykowi na podium mistrzostw świata weteranów w Polsce, został dożywotnio wyrzucony z reprezentacji, po czym irańska federacja podnoszenia ciężarów publicznie przepraszała naród irański za ten incydent.

Arabia Saudyjska / AFP

Podnoszenie ciężarów / AFP

Superpuchar Hiszpanii w Rijadzie / AFP