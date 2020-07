75 lat katowickiego "Sportu". Kieszonkowe na gazetę

30 lipca 1945 roku ukazał się pierwszy numer katowickiego "Sportu". - "Sport" był gazetą, która u nas na Śląsku była najbardziej popularna. Tak prawdę powiedziawszy, to nas wychowała – mówi Hubert Kostka, jeden z najlepszych bramkarzy w historii polskiej piłki, złoty medalista olimpijski z igrzysk w Monachium w 1972 roku.

"Sport" razem z "Przeglądem Sportowym", to dwa dzienniki sportowe ukazujące się na naszym rynku prasowym. Gazeta wydawana w Katowicach zawsze była mocno związana z Górnym Śląskiem, ale nie tylko. Ceniono czy ceni się organizowane przez ten tytuł plebiscyty, jak "Złote buty", dla najlepszego ligowego piłkarza sezonu, co zaczęło się w 1957 roku czy "Piłkarza Roku" od 1966. W tym pierwszym rankingu jako pierwszy triumfował legendarny bramkarz Polonii Bytom Edward Szymkowiak. Pierwszym "Piłkarzem Roku" był inny z graczy bytomskiej Polonii Zygmunt Anczok.

Hubert Kostka, jedna z legend polskiej piłki, była wielka gwiazda Górnika Zabrze, tak opowiada o swoich związkach ze "Sportem". - Nie pochodziłem z bogatej rodziny. Mama, która pracowała, musiała wychować trójkę chłopców. Do tego była babcia i dziadek, wszystkich trzeba było utrzymać. Nie była mi w stanie dać więcej, niż 50 groszy na tydzień. "Sport" wtedy wychodził, pamiętam jak dziś, w poniedziałki, środy i piątki. Kosztował 50 groszy. Ja kupowałem go w poniedziałek, bo tam były wszystkie wyniki. A w szkole, już w liceum, mieliśmy taki zwyczaj, taką grupę, która rywalizowała, żeby znać wszystkie wyniki - nie tylko z piłki nożnej - ale też z innych dyscyplin. "Sport" w poniedziałek publikował te wszystkie rezultaty. Trzeba było znać rekordy świata w lekkoatletyce, w pływaniu, w podnoszenie ciężarów czy w innych dyscyplinach. Robiliśmy takie konkursy, kto się najlepiej we wszystkim orientował. Do dzisiaj wspominam to bardzo miło - opowiada pan Hubert.

Już w ligowych latach, czy to kiedy grał jeszcze w drugoligowej Unii Racibórz czy potem w Górniku, to gazeta stale mu towarzyszyła. Tak jak wielu innym ligowym piłkarzom. Dziś katowicki "Sport" to gazeta regionalna. Jej wydawcą jest deweloperska Grupa Murapol.

Michał Zichlarz